RSS
facebookfacebookgoogale+
Квартиры посуточно. Кого и как будут штрафовать
Имамы в Кыргызстане. Первая линия обороны против экстремизма
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 3 февраля 2017 года. Пятница. Бишкекское время 19:13
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Строительный кран рухнул на автомобили в Дубае

3/02/17 18:39, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Один человек пострадал, три автомобиля сгорели в результате обрушения строительного крана на шоссе Дубая Shaikh Zayed Road. Об этом сообщило РИА «Новости».

 

Как отмечается, на месте происшествия работают представители гражданской обороны и полиция, автотранспорт направляют по второстепенным трассам.

 

Получившего травмы человека доставили в госпиталь. Инцидент произошел на шоссе, ведущем в сторону Абу-Даби.

 

 

В Дубае в пятницу стоит штормовая погода, сила ветра достигает 60 километров в час.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44397/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ