Строительный кран рухнул на автомобили в Дубае

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Один человек пострадал, три автомобиля сгорели в результате обрушения строительного крана на шоссе Дубая Shaikh Zayed Road. Об этом сообщило РИА «Новости».
Как отмечается, на месте происшествия работают представители гражданской обороны и полиция, автотранспорт направляют по второстепенным трассам.
Получившего травмы человека доставили в госпиталь. Инцидент произошел на шоссе, ведущем в сторону Абу-Даби.
В Дубае в пятницу стоит штормовая погода, сила ветра достигает
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44397/