Строительный кран рухнул на автомобили в Дубае

Один человек пострадал, три автомобиля сгорели в результате обрушения строительного крана на шоссе Дубая Shaikh Zayed Road. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отмечается, на месте происшествия работают представители гражданской обороны и полиция, автотранспорт направляют по второстепенным трассам.

Получившего травмы человека доставили в госпиталь. Инцидент произошел на шоссе, ведущем в сторону Абу-Даби.