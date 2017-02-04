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В результате схода снежной лавины погиб военнослужащий

4/02/17 09:15, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В результате схода снежной лавины на автодороге Ош – Кызыл-Джар сегодня, 4 февраля, погиб военнослужащий Государственной пограничной службы. Об этом сообщили в ГПС КР.

 

По данным ведомства, четверо военнослужащих направлялись на автомашине УАЗ Хантер из Оша в Кызыл-Джар. В местности Терек-Чаты автомашину накрыла снежная лавина.

 

Военнослужащие начали расчищать автодорогу от снега, но неожиданно сошла вторая волна снежной лавины, в результате которой под завалами остался сержант А. уулу Н. 

 

Сегодня приблизительно в 05.30 пограничники и сотрудники ДЭУ, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело военнослужащего.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44405/

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