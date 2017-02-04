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От 26 тонн дизтоплива очистили место аварии бензовоза в Кадамджайском районе

4/02/17 12:14, Бишкек – ИА «24.kg», Азим КАСЫМБЕКОВ

Место аварии бензовоза в Кадамджайском районе очистили от 26 тонн дизтоплива. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

 

По ее данным, бензовоз компании «Партнер нефть» съехал с дороги, врезался в строящийся дом и перевернулся.

 

Как ранее сообщалось, на месте работали три мобильных горноспасательных взвода МЧС.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44421/

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