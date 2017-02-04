От 26 тонн дизтоплива очистили место аварии бензовоза в Кадамджайском районе

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Место аварии бензовоза в Кадамджайском районе очистили от 26 тонн дизтоплива. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
По ее данным, бензовоз компании «Партнер нефть» съехал с дороги, врезался в строящийся дом и перевернулся.
Как ранее сообщалось, на месте работали три мобильных горноспасательных взвода МЧС.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44421/