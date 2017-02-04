Школьница, выбросившаяся из окна, была в игре. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.
Девушка болела и находилась несколько дней дома. Накануне произошел семейный конфликт
Погибшая училась в школе № 56 города Бишкека в течение года. Ее воспитывала тетя.
В МВД рассказали, что по факту суицида не имеется
Сегодня около 6.55 в дежурную часть УВД Октябрьского района поступил вызов по факту обнаружения тела девушки.
По приезде на место происшествия
По полученным из ГУВД Бишкека данным, погибшая страдала эпилепсией. По словам директора школы, девочка три дня не посещала занятия. Со слов родственницы, она жаловалась на сильные головные боли, пила лекарство, которое прописали российские врачи.
По предварительным оперативным данным, самоубийство не имеет отношение к виртуальным играм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка.
В Кыргызстане в соцсетях идет некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.