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Новые случаи заражения человека птичьим гриппом выявили в Китае и на Тайване

Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 выявили в воскресенье в центральной китайской провинции Хунань. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Как отмечается, инфицированного 69-летнего мужчину поместили в больницу в городе Чанша. Его состояние оценивается как тяжелое. Это второй случай заболевания человека птичьим гриппом в городе Чанша с начала года. Накануне вирус выявили там же у 37-летнего мужчины.

Первый в этом году случай заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9 выявили и на Тайване. Об этом сообщил информационный портал Sina.

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Инфицированный поступил в больницу города Гаосюн. Выяснилось, что в январе он посетил провинцию Гуандун (Южный Китай), где почувствовал недомогание. Вернувшись на Тайвань, заболевший обратился в клинику, однако врачи не выявили у него H7N9, прописав лечение на дому. В дальнейшем состояние мужчины резко ухудшилось, и при повторном обследовании у него обнаружили вирус птичьего гриппа.

В настоящий момент пациент находится без сознания, врачи борются за его жизнь.

Тайваньские органы здравоохранения приступили к обследованию всех, кто в последнее время находился в контакте с заболевшим — в общей сложности с ним общалось около 110 человек.

В последнее время в Китае участились случаи заболевания человеком вирусом H7N9. В 2017 году в провинции Хунань зафиксировали 20 случаев заражения птичьим гриппом, пять человек скончались. Вирус также обнаружили в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Сычуань, Хэнань, Цзянси и Шаньдун. Были заболевшие в Шанхае, специальных административных районах Гонконг и Макао. Наибольшее число случаев заражения птичьим гриппом фиксируется именно в зимнее время.

В Китае H7N9 впервые диагностировали в марте 2013 года. До сих пор нет свидетельств, что он может передаваться от человеку к человеку воздушно-капельным путем. Вспышка этого заболевания в КНР за 2013–2014 годы унесла жизни 36 человек.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/44436/
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