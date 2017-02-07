Угроза схода лавин в Кыргызстане сохраняется

Угроза схода снежных лавин на дорогах Кыргызстана сохраняется. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
По ее данным, в связи с ожидаемыми осадками 7—9 февраля возможен сход лавин на следующих участках республиканских и региональных дорог:
- Бишкек — Ош, километры 121–138 (перевал Тоо-Ашуу), 198–265 (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан), 351–365 (перевал Кок-Бель);
- Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, километры 65–90;
- Ала-Бука — Каныш-Кыя, километры 65–90;
- Красная-Горка — Ак-Таш, километры 1–9;
- Казарман — Актал-Чат, километры 67–94 (перевал Кара-Куе);
- Арал — Мин-Куш, километры 1–10;
- Каракол — Энильчек, километры 45–92 (перевал Чон-Ашуу);
- Барскоон — Ак-Шийрак, километры 60–68 (перевалы Барскоон, Суек).
Возможна гололедица, поэтому водителям рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 500 метров между транспортными средствами.
Также на отдельных участках автодорог Бишкек — Ош, Ала-Бука — Джаны-Базар — Кировка, Красная-Горка — Ак-Таш, Казарман — Актал-Чат, Арал — Мин-Куш, Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу произведен принудительный спуск лавин.
Кроме того, в связи с многочисленными снежными лавинами до 8 февраля закрыта дорога Казарман — Актал-Чат.