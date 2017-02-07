В Кыргызстане за избиение парня уволили двух милиционеров

Двух милиционеров уволили из органов внутренних дел за избиение, видеозапись которого появилась в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, избиение молодого человека у кафе «Оливье» вызвало общественный резонанс, расследование взяло на контроль руководство МВД и ГУВД Бишкека.

В результате задержали оперуполномоченных уголовного розыска РУВД Свердловского района, 1992 года рождения, и Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД КР, 1991 года рождения.

Задержанных водворили в ИВС ГУВД столицы, возбудили уголовное дело. Кроме того, примут меры дисциплинарного характера в отношении их руководителей.