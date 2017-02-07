Китаец поймал жену за волосы и спас ее от падения с крыши

Житель китайской провинции Шэньси спас жену, успев схватить ее за волосы, когда она пыталась спрыгнуть с крыши. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в уезде Шицюань. Женщина во время ссоры с мужем забралась на крышу здания и попыталась спрыгнуть с высоты около 20 метров . Однако муж поймал ее за волосы и удерживал почти три минуты, пока на крышу не забрались полицейские и не помогли ему затащить супругу обратно.

Отмечается, что удержать жену мужчине помогло то, что она зацепилась за выступающую из стены трубу, которая взяла на себя часть веса женщины.

На видео видно, как муж стоит на решетке окна последнего этажа и держит супругу за волосы, собранные в хвост. Один из подоспевших на помощь полицейских перелез через борт крыши, выбрался на решетку и схватил женщину за одежду, помогая мужу затащить ее наверх. Коллеги полицейского держали сослуживца и мужа женщины, чтобы они не упали вместе с ней.

«Когда мы прибыли на место происшествия, то увидели, как мужчина держит жену за волосы, но его рука уже почти соскользнула. Если бы мы опоздали на несколько секунд, то не спасли бы ее», — заявил офицер полиции Цзо Юй, который перелез через борт крыши и помог мужчине затащить женщину обратно.