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Происшествия

В Бишкеке следователь решил вернуть взятку, но его задержали

В Бишкеке за взятку задержали следователя УВД Первомайского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 18 апреля сотрудники Службы собственной безопасности и Главного следственного управления МВД задержали следователя СО УВД Первомайского района за вымогательство взятки. Оперативно-разыскные мероприятия проводили в рамках возбужденного уголовного дела.

В феврале следователь А.Т. вымогал у заявительницы деньги и получил $500 за возбуждение уголовного дела по факту мошенничества. Однако уголовное дело так и не открыли. И милиционер решил вернуть деньги.

Сотрудники Службы собственной безопасности МВД задержали его 18 апреля при возвращении ранее полученных им $400.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/49912/
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