Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади

Лидера «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади арестовали при бегстве из Мосула. Его задержали в момент пересечения границы между Ираком и Сирией, сообщили арабские СМИ со ссылкой на начальника информационной службы при Комитете безопасности и информации ООН Хейтама Абу Саида.
Накануне появилась информация о том, что под Мосулом убили одного из помощников аль-Багдади — боевика Хасбуллу аль-Кавкази по прозвищу Кавказский эмир.
В начале марта аль-Багдади обратился к членам ИГИЛ с речью, в которой признал целый ряд поражений за последнее время.