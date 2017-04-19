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Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади

Фото REUTERS/Social Media Website via Reuters TV. Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото

Лидера «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади арестовали при бегстве из Мосула. Его задержали в момент пересечения границы между Ираком и Сирией, сообщили арабские СМИ со ссылкой на начальника информационной службы при Комитете безопасности и информации ООН Хейтама Абу Саида.

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По некоторым данным, задержание одного из главарей террористов — результат работы сирийской и российской разведки. Российская сторона пока не прокомментировала информацию.

Накануне появилась информация о том, что под Мосулом убили одного из помощников аль-Багдади — боевика Хасбуллу аль-Кавкази по прозвищу Кавказский эмир.

В начале марта аль-Багдади обратился к членам ИГИЛ с речью, в которой признал целый ряд поражений за последнее время.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/49923/
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