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В Кара-Балте задержали судимого за убийство члена ОПГ

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, ранее судимый за убийство и состоящий на учете как член ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 34-летний И.К. задержан в Кара-Балте в результате оперативно-разыскных мероприятий. Его обвиняют в краже, совершенной в 2015 году.

Тогда неизвестные взломали автомашину гражданки М.М. и похитили сумку с документами, банковскими карточками и деньгами ($3 тысячи, тысяча рублей и 1,5 тысячи сомов). Общий ущерб составил 182,5 тысячи сомов.

Задержанного передали в следственные органы. Проводится расследование.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/49931/
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