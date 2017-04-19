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Происшествия

В России уничтожили двух уроженцев Центральной Азии, готовивших теракты

Во Владимирской области России сотрудники ФСБ ликвидировали двух уроженцев Центральной Азии, связанных с вербовщиками международных террористов и выражавших готовность совершить теракты в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

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«Сотрудники ФСБ РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализовали оказавших активное вооруженное сопротивление двоих граждан одной из стран Центральной Азии, 1991 и 1987 годов рождения», — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечено, что они «состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России».

Сообщается, что на месте проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы. Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/49934/
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