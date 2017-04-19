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Происшествия

На сотрудника патрульной милиции в Бишкеке совершили намеренный наезд

«В Бишкеке на пересечении проспекта Манаса и улицы Горького на сотрудника патрульной милиции совершили намеренный наезд», — сообщили ИА «24.kg» в Управлении патрульной милиции.

Уточняется, что 18 апреля старшина милиции остановил для заполнения административного протокола по факту нарушения автомашину марки Mazda 6.

«Водитель нецензурно выражался в адрес инспектора и пытался уехать, несмотря на то, что его документы были у старшины. Преграждая дорогу нарушителю, инспектор встал перед авто и вызывал подмогу. В это время водитель сбил его», — говорится в сообщении.

Инспектор получил закрытую черепно-мозговую травму и разрыв связок голеностопного сустава. Факт зарегистрирован в УВД Первомайского района.

Ведется проверка.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/49945/
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