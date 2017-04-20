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ФСБ задержала Акрама Азимова, брата подозреваемого в организации теракта

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что в рамках дела о теракте в метро Санкт-Петербурга в Новой Москве задержали Акрама Азимова, старшего брата возможного организатора преступления — Аброра. Об этом сообщили российские СМИ.

По данным ФСБ, предполагается, что Акрам Азимов помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами. По данным Следственного комитета России, у задержанного обнаружена боевая граната РГД-5.

Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кыргызстана, Акрама Азимова не депортировали из республики, а он выехал в Москву для дачи показаний по делу о теракте.

Собеседник агентства указал, что точно такая же ситуация была с родителями Джалилова, которые на следующий день после теракта отправились по просьбе российских властей в Москву, чтобы принять участие в следственных мероприятиях и, в частности, в опознании тела.

По некоторым данным, братья Азимовы хорошо знали исполнителя взрыва Джалилова. Сейчас спецслужбы проверяют информацию о том, что незадолго до теракта все трое могли выезжать в Турцию, где якобы встречались с представителями одной из террористических группировок.

Басманный районный суд Москвы санкционировал арест Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Он против СИЗО не возражал, но настаивал на том, что лишь исполнял чужие команды.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/49951/
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