Лавиноопасность в Кыргызстане сохраняется

Угроза схода лавин на горных дорогах Кыргызстана по-прежнему сохраняется. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, возможен сход снега на следующих участках дорог:

Бишкек — Ош, 132–136 километры (перевал Тоо-Ашуу), 198–265 километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чичкан);

Ала-Бука — Каныш-Кыя, 71–74 километры;

Каракол — Энильчек, 45–92 километры (перевал Чон-Ашуу);

Барскоон — Ак-Шийрак, 60–68 километры (перевалы Барскоон и Суек);

Бишкек — Нарын — Торугарт, 289–291 километры (перевал Долон).

На отмеченных участках ожидаются гололедица, снежные заносы.

Чрезвыйчайное ведомство предупреждает, что водителям необходимо соблюдать дстанцию между машинами в 500 метров.

Кроме того, по данным ведомства, 20—23 апреля в горных и предгорных районах возможны сели, повышение уровня воды в реках.