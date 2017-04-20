Сель смыл 300 гектаров пашни в Джалал-Абадской области

Сель смыл 300 гектаров пашни в Ноокенском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, из-за обильных осадков 18 и 19 апреля поднялся уровень воды в реке Кара-Ункур, и на территории айыльного аймака Арал смыло пашню. Вода залила шесть дворов и создала угрозу подтопления 234 домам и 2 тысячам 138 гектарам пахотных земель на участке Мазар.

Как сообщается, силами МЧС, местных властей, организаций и жителей произведены берегоукрепительные работы и эвакуированы 5 тысяч 590 человек. Они перевезены к родственникам.

На месте работает передвижной пункт управления кризисными ситуациями МЧС. Для укрепления дамбы использовали 1 тысячу 200 мешков песка. Выполнено 35 рейсов по привозу камней, вырублено 20 деревьев.

Кроме того, из сел Чек, Кыргызстан, Кормоцех, которым угрожал сель, в безопасные места к родственникам эвакуировано 6 тысяч 690 человек, а в 21.00 после спада угрозы ЧС жителям названных сел и сел айыльного аймака Арал разрешили вернуться на места постоянного проживания.

По информации чрезвычайного ведомства, сели сошли и в селах Аксыйского района, в городе Джалал-Абаде, в селах Сузакского, Базар-Коргонского районов, а также в городе Майлуу-Суу.

Сели и паводки зафиксированы в селах Узгенского (Токтогул, Джилалды, Красный Маяк, Калта, Прогресс, Эрдик), Кара-Кульджинского (Кенеш, Конокбай Талаа, Терек-Саз), Алайского (Тогуз-Булак, Чаб-Джилга, Кара-Джигач, Биринчи Май, Кен-Джилга, Джаны-Турмуш), Ноокатского (Исанов, Кок-Джар, Борбаш, Баглан, Кожо-Арык), Кара-Суйского (Толойкан, Озгур, Осмон) районов. Там нанесен урон объектам инфраструктуры. Паводок зафиксирован также в селах Чуйской, Нарынской и Баткенской областей.