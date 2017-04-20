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Задержан разыскиваемый член организованной преступной группировки

Задержан разыскиваемый член организованной преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, ГУБОП МВД задержан житель Иссык-Кульской области, разыскиваемый по подозрению в причастности к нескольким фактам разбойных нападений, совершенных с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщается, задержанный М.Б., 1994 года рождения, житель города Чолпон-Аты, состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки.

Отмечается, что в конце января 2015 года утром в дом жителя столицы ворвались несколько лиц в масках, вооруженные оружием и ножами. В момент нападения в доме находились женщины, их избили и связали. Угрожая расправой, забрали деньги в сомах, рублях, долларах, а также другие ценные вещи. Внезапно вернувшегося хозяина дома также избили и связали, после чего, завладев его автомашиной марки «Мерседес-Бенц-600», нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Причиненный ущерб был оценен в более чем 3,5 миллиона сомов. Автомашину позже милиционеры нашли и вернули владельцу, говорится в сообщении.

МВД КР
Фото МВД КР. Задержанный М.Б., 1994 года рождения

В январе того же 2015 года банда совершила аналогичное преступление. Примерно в 2.00 злоумышленники ворвались в дом жительницы Бишкека, где находились три женщины, избив и связав их, забрали из дома все ценное.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 168 (разбой), 105 (умышленное причинение вреда здоровью), 172 (неправомерное завладение автомобилем) и 241 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) УК КР.

В том же году был задержан один из участников банды, 22-летний Кайрат Султанбеков, которого приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В конце марта 2017 года был задержан М.Б., 1994 года рождения. УВД Первомайского района завершило расследование, материалы направлены в суд для принятия дальнейшего решения.
Остальные члены банды в розыске.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/50052/
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