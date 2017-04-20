09:53
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Происшествия

Кыргызстанца обвиняют в России в незаконном пересечении госграницы

Кыргызстанец обвиняется в России в незаконном пересечении госграницы. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, 42-летний уроженец КР в марте 2016 года попал на территорию России в грузовом вагоне, в котором перевозили металлолом. За такой способ «доставки» он заплатил 50 тысяч рублей. Оказавшись в Курганской области, он выбрался из вагона и на попутках уехал в Сургут, где на законных основаниях находились его жена и дети.

Когда мужчина решил вернуться на родину, то был задержан и заключен под стражу. В ходе проверки выяснилось, что 27 июня 2015 года во время очередной попытки въезда в Россию ему было отказано в пропуске за нарушения правил пребывания в стране до апреля 2018 года.

Ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/50066/
просмотров: 691
Версия для печати
Материалы по теме
Бойцы ММА из Кыргызстана вступились за честь московских девушек
Уроженец Кыргызстана пытался подкупить сотрудника ФСБ
До четырех лет лишения свободы в России грозит двум кыргызстанцам
В Твери кыргызстанец стал виновником ДТП
Двадцать кыргызстанцев за месяц прописал россиянин в квартире своей матери
Умер пострадавший в крупной аварии в Ленинградской области кыргызстанец
Пьяный кыргызстанец пытался дать взятку сотруднику ДПС России
Пропавшего 14 лет назад кыргызстанца нашли в Красноярске
Граждане Кыргызстана пострадали в крупном ДТП в Ленинградской области России
Боеприпасы к газовому оружию пытался ввезти в Кыргызстан гражданин Казахстана
Популярные новости
Задержан кыргызстанец, участвовавший в&nbsp;казнях пленных в&nbsp;Сирии Задержан кыргызстанец, участвовавший в казнях пленных в Сирии
Нариман Тюлеев: Если ситуация с&nbsp;SapatCom не&nbsp;изменится&nbsp;&mdash; мы&nbsp;объявим голодовку Нариман Тюлеев: Если ситуация с SapatCom не изменится — мы объявим голодовку
Мерседес, на&nbsp;котором сбили детей, зарегистрирован на&nbsp;25-летнего водителя Мерседес, на котором сбили детей, зарегистрирован на 25-летнего водителя
Арестован лидер &laquo;Исламского государства&raquo; Абу Бакр аль-Багдади Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!