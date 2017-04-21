За четыре месяца совершено четыре наезда на патрульных милиционеров

Судя по событиям последних месяцев, инспекторам Управления патрульной милиции, обеспечивающим безопасность водителей и пешеходов на дороге, самим необходима защита от нарушителей. Только в Бишкеке с начала года зафиксирован уже четвертый наезд на сотрудника УПМ.

Печальная арифметика

Первой пострадала автоинспектор-женщина. Случилось это 9 февраля на улице Киевской. Она решила выяснить, почему на стоящей там машине нет заднего госномера. В этот момент ее сбили. Нарушителя сразу же задержали.

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Очередной наезд произошел 15 марта. Инспектора протащили 200 метров на капоте машины, пока автомобиль не остановили вышедшие навстречу сотрудники УПМ. За рулем оказался 50-летний горожанин, который, по информации пресс-службы подразделения МВД, припарковался в неположенном месте.

По факту противоправных и общественно опасных действий водителя возбуждено уголовное дело по статье 234 часть 3 (хулиганство) УК КР.

Через пять дней после этого случая очередной автоинспектор прокатился на капоте автомобиля BMW.

Тогда пресс-служба УПМ МВД сообщила, что женщина-водитель ехала по встречной полосе и отказалась предъявить документы.

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Впоследствии автоледи передали в следственный отдел УВД Первомайского района Бишкека. Но инспектор не смог доказать факт наезда, так как его видеорегистратор был отключен. Кстати, потом его перевели в пеший патруль.

Очередное ЧП случилось на этой неделе на пересечении проспекта Манаса и улицы Горького: водитель машины Mazda сбил еще одного инспектора. В Сеть попало видео, где водитель нецензурно выражался в адрес сотрудника Патрульной милиции и пытался уехать.

Реакция общества

Последний случай пользователи социальных сетей бурно обсуждали. Одни возмущались тем, что наехавшего на автоинспектора «героя» следователи отпустили, а уголовное дело не возбудили. И это при том, что, как сообщалось, инспектор получил закрытую черепно-мозговую травму и разрыв связок голеностопного сустава.

Смотрю я это видео, и меня воротит от него. От этого дерзкого, самоуверенного водителя. Решил показать, насколько он крутыш? Но если оставить в стороне эмоции и по факту, то налицо неподчинение, оказание сопротивления и угроза жизни сотруднику милиции. Пользователь Facebook Юрий Копытин

Однако нашлись и те, кто, посмотрев видео, решил, что никакого наезда не было, а инспектор просто притворялся.

Были и те, кто писал, что такое отношение к сотрудникам УПМ сформировалось за их халатное отношение и коррумпированность.

«Закон суров, но он закон. Некоторые представители закона трактуют закон в сторону своей личной прибыли. Вот результат, когда за человека, исполняющего свои обязанности, даже в соцсети, мягко говоря, мало кто вступился», — написал пользователь Facebook Таалайбек Закиров.

Вне защиты?

Как объяснили в УПМ МВД, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено на основании статьи 28 Уголовно-процессуального кодекса КР за «отсутствием состава преступления» и сообщили, что в ведомстве не следят за расследованием дел, возбужденных по фактам наездов на их сотрудников.

«Но мы стараемся обеспечивать безопасность личного состава. Каждый день даем указания и напоминаем о мерах предосторожности», — сообщил ИА «24.kg» старший инспектор пресс-службы Медер Шабданов.

По его данным, ни один сотрудник во время службы не получил тяжелой травмы и не уволился, опасаясь за свое здоровье.

Так это или иначе, но факты наезда на сотрудников УПМ МВД зафиксированы и говорят сами за себя. «Если даже инспекторы не защищены от хамов на дорогах, то что делать законопослушным рядовым гражданам?» — пишут читатели в соцсетях.

ИА «24.kg» напоминает, что Кыргызстан в прошлом году, по данным Всемирной организации здравоохранения, оказался на втором месте среди стран Европейского региона ВОЗ по смертности на 100 тысяч населения.