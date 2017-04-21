01:55
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Происшествия

Задержан кыргызстанец, участвовавший в казнях пленных в Сирии

ГКНБ задержал кыргызстанца, лично участвовавшего в казнях пленных в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в рамках принимаемых контртеррористических мер по пресечению каналов проникновения боевиков международных террористических организаций (МТО) на территорию Кыргызстана 20 апреля задержан 23-летний боевик, уроженец Ошской области.

Его завербовали в 2013 году и переправили в Сирию, где он присоединился к террористам и участвовал в боевых действиях в Сирии.

В феврале 2016 года после дополнительной подготовки он получил задание совершить теракт на территории СНГ в период празднования Дня Победы.

В настоящее время он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, возбуждено уголовное дело.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/50181/
просмотров: 2541
Версия для печати
Материалы по теме
Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Около 70 детей погибли в результате взрыва в окрестностях сирийского Алеппо
В Сирии ВКС России супербомбой уничтожили бункер террористов
США нанесли ракетный удар по сирийским войскам
Более 30 человек погибли при авиаударе по школе в Сирии
Более 40 человек погибли в результате бомбардировки мечети в Сирии
Кыргызстанец задержан в России за вербовку в террористическую организацию
Во время теракта в пригороде сирийского Эль-Баба погибли 48 человек
В Москве кыргызстанец избил уроженца Сирии
Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии
Популярные новости
Нариман Тюлеев: Если ситуация с&nbsp;SapatCom не&nbsp;изменится&nbsp;&mdash; мы&nbsp;объявим голодовку Нариман Тюлеев: Если ситуация с SapatCom не изменится — мы объявим голодовку
Арестован лидер &laquo;Исламского государства&raquo; Абу Бакр аль-Багдади Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Мерседес, на&nbsp;котором сбили детей, зарегистрирован на&nbsp;25-летнего водителя Мерседес, на котором сбили детей, зарегистрирован на 25-летнего водителя
Милиция захватила бизнес-центр SapatCom в&nbsp;Бишкеке Милиция захватила бизнес-центр SapatCom в Бишкеке
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!