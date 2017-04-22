Талибы напали на афганскую военную базу и убили 70 человек

Боевики движения «Талибан» убили по меньшей мере 70 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана. Об этом сообщила ВВС.
По данным афганских властей, при нападении на военную базу боевики были одеты в форму правительственной армии.
Талибы, в свою очередь, заявили, что использовали подрывников-самоубийц, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы.
Бой продолжался в течение всего дня, и военные считают, что число погибших возрастет.
Со стороны талибов потери составили не менее десяти человек.