Бойцы ММА из Кыргызстана вступились за честь московских девушек. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, 19-летний Низам и 23-летний Бекболот некоторое время назад прибыли в Россию из Кыргызстана для участия в турнире «Битва титанов», запланированном на 22 апреля. Они решили заработать на жизнь и оплату постоянных тренировок и устроились охранниками в один из ночных клубов.

В ночь на 19 апреля в заведении разгорелся конфликт: несколько разгоряченных посетителей стали приставать к девушкам. Охранники попытались успокоить их, однако это не помогло. Нарушители решили силой затащить приглянувшихся барышень на танцпол. Тогда спортсмены не выдержали и решили вмешаться.

Отмечается, что произошла массовая драка, после которой двое обидчиков остались лежать без сознания, а еще одному сломали нос.

Но за решетку в итоге попали не пьяные дебоширы, а вступившиеся за девушек спортсмены. Прибывшая полиция забрала их и двое суток продержала в отделении. Правда, в итоге их отпустили, и они успели на соревнования.