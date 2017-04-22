В Бишкеке задержали двоих грабителей, напавших на сотрудника HRW Стива Свердлова

В столице Кыргызстана сотрудники уголовного розыска УВД Первомайского района и курсант Академии МВД задержали двух грабителей, напавших на сотрудника Human Rights Watch по Центральной Азии - гражданина США Стива Свердлова. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Как отмечается, сегодня в 1.30 трое неизвестных в возрасте 20–25 лет во дворе дома, расположенного на улице Абдрахманова (бывшая Советская), применив физическую силу, попытались совершить грабеж.

Задержанные — уроженцы Ошской области, 1998 года рождения.

По факту возбуждено уголовное дело. Грабителей поместили в ИВС ГУВД Бишкека.

Уголовный розыск УВД Первомайского района проводит мероприятия по установлению причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям и задержанию третьего преступника.