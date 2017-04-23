Под обвалом на шахте «Жыргалан» остались два шахтера. Обвал произошел накануне примерно в 17.30. Об этом сообщает МЧС Кыргызстана.

В свою очередь, в пресс-службе полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области сообщили, что обвал шахты зафиксирован на месторождении угля, где ведет работу ОсОО «Жыргалан-Доргокомур». По предварительным данным, причина ЧП — несоблюдение правил техники безопасности.

В регионе создан оперативный штаб из числа представителей аппарата полпреда правительства и соответствующих структур по спасению Кайрата Нурбекова и Азамата Тойматова.

В спасательной операции задействованы как местные жители, так и представители соответствующих структур области, также ведутся работы по откачиванию воды из штольни.