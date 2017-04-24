Погромы в Париже после первого тура выборов: горящие машины и разбитые киоски

Протестующие устроили погромы в Париже в день первого этапа президентских выборов во Франции. Митингующие жгли машины, опрокидывали киоски для сбора стеклотары и ломали рекламные конструкции города, рассказывает РИА «Новости».

Как отмечается, после ночных погромов во французской столице перекрыто движение автотранспорта, а парижское метро закрыли для входа и выхода горожан.

Протестующие не ограничились скандированием лозунгов: манифестанты жгли машины, ломали городские конструкции и витрины.

Для обеспечения порядка полицейским пришлось применить слезоточивый газ, а также шумовые и дымовые шашки. Как отмечается, задержано более 30 участников погромов.

Во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов, после подсчета почти 80 процентов бюллетеней во второй тур прошли основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Разница между кандидатами составила чуть больше одного процента.