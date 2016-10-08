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<b>«В гостях у деревьев». С уважением к музею живой природы</b>
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«В гостях у деревьев». С уважением к музею живой природы

8/10/16 13:22, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В эти выходные для горожан и гостей столицы открыты двери Ботанического сада имени Гареева. Сегодня состоялся праздник, посвященный открытию экскурсионных маршрутов, «В гостях у деревьев».

 

По словам руководителя Общественного фонда «Инициатива «Арча» Дмитрия Ветошкина, он очень надеется, что те, кто посещает сад, меняются в лучшую сторону.

 

Пришедшие на праздник жители и гости столицы приняли участие в образовательных и художественных программах, попили горячий чай, приготовленный из трав Ботанического сада, с ароматным вареньем.

 

 

Молодежь пробовала свои силы в шитье и в японском искусстве составления букетов - икебане.

 

 

 

Ну а малышня, словно важные художники, рисовали «с натуры».

 

 

«Постарайтесь сегодня не окунуться в суету, а просто подышать воздухом. Казалось бы, мы на территории полупустыни, а ощущение, что находимся в лесу. Только деревья создают такой уникальный микроклимат в городе. И наша задача - горожанам показать это», - сказал руководитель ОФ.

 

 

Дмитрий Ветошкин напомнил, что все мы зависим от зеленых стражей, оберегающих наш город от выхлопных газов и шума, и призвал с уважением отнестись к музею живых деревьев.

 

 

 

 

URL: http://www.24.kg/reportazhi/37985/

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