С чего начинается Родина? С первых саженцев в школьном дворе

Несмотря на похолодание, в школах Бишкека сегодня стартовала экологическая акция «Зеленый город-2016». В течение недели на 27 пришкольных участках высадят более 14 тысяч саженцев.

Началась акция в средней школе №66. Старшеклассники взялись за лопаты и ведра и под строгим надзором взрослых высадили на территории десятки саженцев.

- Заставили поработать в холодный день? – спрашиваю ребят, передающих друг другу лом, чтобы подготовить землю для живой изгороди.

- Да нет, мы сами захотели помочь! Чего только не сделаешь ради любимой школы, – смеются мальчишки.

По словам координаторов акции, посадив деревья, старшеклассники передадут их под охрану и заботу учеников младших классов, что зародит у тех чувство ответственности сначала за деревья на школьном участке, а потом уже и за всю природу родного края.

Все работы проводят с учетом рекомендаций экологов, которые осмотрели участки и дали советы по правильной посадке и уходу за саженцами, а также определили необходимое их количество.

- Саженцы высаживаются с учетом климатических особенностей, они обеспечивают хорошую приживаемость. В данном случае это клен, дичка урюк и яблоня, джигида и каштан, а также зеленая изгородь - декоративное, шумоулавливающее и пылесобирающее растение, - отметил координатор проекта Данияр Суйундук уулу.

- Не поздно еще сажать?

- Конечно, есть вероятность того, что если будут слишком низкие температуры –10-15, то почва промерзнет. Но у нас погода непредсказуемая, земля еще не остыла, и мы надеемся, что в ближайшее время пройдут дожди. Важно посадку проводить, когда уже листья осыпались или пожелтели. Тогда у деревьев уменьшается процесс испарения влаги через листья, соответственно, улучшается приживаемость, саженцы лучше укореняются, - пояснил эколог Дмитрий Переяславский.

Морозы – это одна проблема, чаще зеленые насаждения ждет другая опасность – быть засушенными жарким летом.

- У нас заключен договор между Управлением образования и Госагентством охраны окружающей среды. Согласно документу, школа несет персональную ответственность за каждый саженец. Если он не прижился, то его должны заменить новым. Приживаемость должна быть в пределах 70 процентов, иначе школы должны возместить ущерб либо саженцами, либо денежными средствами, - подчеркивают координаторы проекта.

Кстати, началась эко-акция еще весной 2015-го (тогда высадили 6,2 тысячи деревьев) в рамках проекта повышения экологической ответственности среди детей и молодежи. На реализацию проекта выделили 500 тысяч сомов. Планируется, что к концу 2016 года озеленят участки более 80 столичных школ.