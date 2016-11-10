В Бишкеке зажгли атом

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Сегодня в Бишкеке состоялось открытие композиции «Планетарная модель атома», расположенной на проспекте Чуй у Академии наук.
Как сообщало ИА «24.kg», старую модель атома в свое время разобрала мэрия.
Современная конструкция архитектурной композиции «Планетарная модель атома» изготовлена по личной инициативе ректора, преподавателей и студентов Кыргызской государственной юридической академии, а реализация проекта стала возможной при поддержке спонсоров и мэрии Бишкека.
URL: http://www.24.kg/reportazhi/39675/