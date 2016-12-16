Качество строительства: пока гром не грянет?

Нарекания на качество новых многоэтажных домов в Бишкеке идут давно, и меньше их не становится. Почему нельзя относиться к ним несерьезно, подтверждают многочисленные ЧП в разных концах света. А ведь Кыргызстан расположен в одном из самых сейсмоопасных регионов мира.

Избежать трагедии позволяет качество зданий. Вот два примера. В префектуре Фукусима (Япония) в марте 2011 года произошло землетрясение силой более 9 баллов, в результате разрушено и повреждено 1 тысяча 800 домов.

Не так давно в провинции Ачех Индонезии произошло более слабое землетрясение, всего 6,4 балла. А зданий разрушено около 12 тысяч. Разница, как говорится, налицо.

Как обстоят дела с качеством новых объектов в КР, журналист ИА «24.kg» попытался выяснить в Республиканском центре сертификации в строительстве при Госстрое.

Дело добровольное

Центр, созданный в 1991 году, выполняет две основные функции: проводит сертификацию стройматериалов и испытание строительных материалов, изделий и конструкций.

Как рассказал его директор Жолдошбек Абдыраев, сертификат соответствия, выданный им, признается на территории стран ЕАЭС.

При центре имеется две испытательные лаборатории: в Бишкеке и в Оше. Одна часть столичной расположена в подвале самой организации, вторая - на территории домостроительного комбината «Азат».

В Бишкекской лаборатории на улице Токтогула в основном проводят испытания различных марок бетона.

- Центр не имеет надзорных полномочий, работаем только по заявкам. Стройорганизации, частные лица напрямую обращаются к нам, чтобы провести испытания на строящихся объектах, и мы заключаем договор, - рассказывает Жолдошбек Абдыраев.

На замечание, что подрядчики могут и не обращаться к услугам лаборатории и строить, чиновник ответил положительно.

- Да, могут, и таких полно, - говорит Жолдошбек Абдыраев.

Норму выдержал

Начальник лаборатории Суюмбек Коногалиев показал, как проходят испытания.

По нашей просьбе сотрудник учреждения взял один из бетонных кубов, привезенных на проверку, и поставил на гидравлический пресс.

Железная масса медленно, но верно начала давить куб. На экране начали нарастать цифры… 2 тысячи 554, 16 тысяч 212… И вот когда появились цифры 64 тысячи 320, бетонная масса начала рушиться. Стоп. Оператор останавливает машину и фиксирует данные.

- Бетонный куб выдержал нагрузку в 64 тонны 320 килограммов на 1 квадратный сантиметр, прочность бетона соответствует государственным стандартам, - пояснил Суюмбек Коногалиев.

Таким образом проверяется каждый «куб» от строителей, по результатам которого дается заключение: годен бетон или нет.

Как рвали сталь

Во второй лаборатории инженер Суюмбек Коногалиев обещал показать, как проходят испытания арматуры - одного из важнейших строительных компонентов.

Въезжаем на территорию бывшего домостроительного комбината. В одноэтажном здании, где недавно произвели ремонт, испытывают на прочность не только сталь, но и бетон, щебень и другие материалы.

Чтобы узнать качество арматуры, ее растягивают на специальном станке – разрывной машине.

Молодой лаборант взял арматуру сечением 16 миллиметров и аккуратно втиснул меж двумя креплениями. Так же, как и при испытании бетона, оператор ведет наблюдение за цифрами. Двести, триста, пятьсот… - и тут с грохотом сталь рвется. На измерительном приборе высветилась цифра 660.

После испытания сотрудник произвел расчет и выдал показатели: арматура класса «А500».

- Эта арматура должна была выдержать норму «600», продержалась до «660», это упрочненная сталь, - пояснил Суюмбек Коногалиев.

Показали инженеры и образцы сварных соединений арматуры.

- Мы испытываем и соединения. Когда она сделана качественно, рвется сама арматура, а если плохо сварена, рвется место ее соединения, - говорит начальник лаборатории, показывая слабое звено.

Бетон морозостойкий

В этом же помещении в емкости, наполненной водой, лежат бетонные кубы. По словам начальника лаборатории, вода соленая, так перед замораживанием насыщают бетон 5-процентным водным раствором хлорида натрия.

- После того как куб выдержит испытание на воде, где должен пролежать несколько дней, мы перемещаем его в специальный морозильник с температурой до -12. Иначе говоря, выясняем устойчивость к морозу, - говорит Суюмбек Коногалиев.

Определение морозостойкости бетона начинают после достижения им проектной прочности, то есть после 28 дней твердения, рассказали инженеры.

По словам начальника лаборатории, сейчас они ждут поставок новых измерительных приборов, которые должны прийти в рамках договоренностей стран ЕАЭС.

- Многое из имеющегося оборудования еще советского производства, но надежное, а особенность новых приборов в том, что не нужно будет делать заключение вручную, они сами автоматически будут выдавать результаты, - рассказал начальник лаборатории.

Неутешительная статистика

Как рассказал начальник управления Госэкотехинспекции Мелис Адиев, по требованию инспекторов стройорганизации должны проводить испытания бетона, арматуры и других материалов.

- Бывает, что сомневаемся в качестве сварки в местах соединений арматуры и требуем от них провести испытания на качество, - сказал глава надзорного органа в строительстве.

По словам чиновника, они поэтапно принимают строящиеся объекты, и на каждом этапе требуют протокол испытаний.

Но судя по статистике возводимых и реконструируемых капитальных строений, не все прислушиваются к требованиям Госэкотехинспекции и не спешат в испытательные лаборатории.

По данным этой организации, в Бишкеке на стадии строительства только жилых зданий 220. Да еще 379 строящихся и реконструируемых объектов различного назначения.

В реестре же Кыргызского центра аккредитации числятся три испытательные лаборатории, имеющие аккредитацию на проверку качества бетона, арматуры, щебня и других стройматериалов.

По информации Республиканского Центра сертификации, в 2016-м с ними договор на испытание заключили 88 подрядчиков (102 объекта), две другие лаборатории имеют около 40 договоров, итого 128 договоров на 140 объектов.

Получается, что из почти 600 строящихся и реконструируемых объектов только 128 отдают используемые ими материалы на проверку качества.

Так ли это? Вот вам факт в подтверждение. ОсОО «Альянс Курулуш» возводит здание по улице Ажибека батыра, 1/1. Во время рейда Госэкотехинспекции прораб компании заявил, что они постоянно отвозят пробы бетона, арматуры в лабораторию Госстроя. Однако последние сообщили, что не заключали договор с данным ОсОО на испытание их материалов.

Чего ждем?