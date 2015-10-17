КР в ЕАЭС: лед тронулся

За два месяца в Евразийском экономическом союзе Кыргызстан не почувствовал прелестей объединения. Скорее наоборот, мы на своей шкуре ощутили весь негатив ЕАЭС. Возникшие проблемы, конечно, ожидаемы, но попытка изменить ситуацию наталкивалась на глухую стену непонимания партнеров. В результате «разруливать» ситуацию пришлось президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

Демпинговый замес

После официального открытия таможенных границ с Казахстаном 12 августа в КР хлынул поток товаров из соседней республики. Вполне легальных и соответствующих стандартам и правилам Евразийского экономического союза. Но отечественные производители схватились за голову. Казахские товары, в первую очередь мука и яйца, оказались в разы дешевле. И проблема не в большой накрутке цен кыргызскими производственниками, а в низкой себестоимости казахского товара. В правительстве КР признали, что возникли риски для бюджета из-за падения обменных курсов рубля и тенге.

«Идет большой поток товаров из России и Казахстана в КР. Изменился курс тенге и рубля, и товары на рынках наших союзников стали дешевле, чем у нас. В результате экономический рычаг повернулся в нашу сторону. Мы должны предпринимать меры, чтобы не потерять доходную часть бюджета в связи со снижением товарооборота и уровнем продаж на внутреннем рынке», - отметил вице-премьер Валерий Диль.

Тем временем отечественных товаров на рынках столицы становилось все меньше и меньше. После отмены пошлины на импорт муки практически 90 процентов ее рынка за казахскими производителями. В КР закрылись 13 из 40 мукомольных предприятий. Более двух тысяч человек отправили в отпуск без содержания.



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«Мы должны бороться с демпингом со стороны других государств и заботиться о наших производителях. Для этого есть специальная программа. В то же время мы не можем закрывать рынок для товаров других стран, исходя из норм ВТО и правил ЕАЭС. Должен быть равный доступ товаров на рынки, независимо от того, национальный продукт или нет», - прокомментировал ситуацию ИА «24.kg» министр экономики КР Олег Панкратов.

С другой стороны, кыргызские товары на рынки ЕАЭС практически не попадают. Официально препятствий для выхода наших товаров на рынок Казахстана нет. За исключением продукции, которая должна проходить ветеринарный контроль. Но неформальные сборы и запреты стали непреодолимым препятствием для отечественных товаров. Заработать за первые два месяца в ЕАЭС у Кыргызстана не получилось.

«Мы должны защищать производителя, и вхождение в союз и дает нам такую возможность. С одной стороны, мы не можем закрыть свой рынок для более дешевых товаров из Казахстана. Но с другой - у всех должны быть равные условия. В нашем случае их нет. Казахстан разными способами дотирует свое производство. За счет этого его себестоимость снижается, и товары из РК на рынке дешевле, чем наши, отечественные. Мы этого не делаем, да и не должны делать. Рынок должен сам развиваться. Поэтому мы вынесем вопрос на обсуждение ЕАЭС на уровне глав правительств и, если необходимо, даже глав государств. Поддержка своего производителя должна быть, но в четко определенных пределах. Повторюсь, у всех участников рынка должны быть равные условия», - считает Олег Панкратов.

Высшие силы

Решать накопившиеся проблемы в итоге пришлось именно на уровне глав государств. Накануне в поселке Борубай (Казахстан) состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета. Почти два часа в закрытом режиме главы государств обсуждали накопившиеся проблемы. Партнерам есть что предъявить друг другу. Причем, речь не только о старожилах союза, которые весьма жестко отстаивают свои интересы, но и о новичках.

С открытием границ Кыргызстан столкнулся с небывалым потоком контрабанды. На рынках страны все чаще можно встретить товары сомнительного происхождения и качества. Но самым серьезным ударом стал нелегальный ввоз топлива. Бензин в соседнем Казахстане после открытия таможенных границ и девальвации оказался дешевле кыргызского на 12 сомов. Любой, даже далекий от экономики человек, понимает, что выгоднее заправлять авто не на официальной заправке, а на дому из канистр.



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Объемы контрабанды оказались слишком существенными, чтобы государство закрыло на это глаза. В итоге кабмину пришлось выставить дополнительные посты на кыргызско-казахской границе, чтобы лучше контролировать прохождение товаров через границу. Но это совсем не по-евразийски. Хотя и Казахстан не стремится открывать нам свои двери. Бесчинства казахских пограничников давно стали настоящим адом для наших предпринимателей, пытающихся попасть на рынок ЕАЭС.

Заседание Высшего евразийского экономического совета стало возможностью для КР решить болевые вопросы. Алмазбек Атамбаев практически вынудил коллег вопреки утвержденной повестке дня обсудить проблемы.

«Сегодня для глав государств был тяжелый день. Сначала они вышли далеко за рамки утвержденной повестки на заседании Совета глав СНГ. Такая же ситуация повторилась и во время заседания Высшего евразийского экономического совета. Мы много обсуждали вопросов по требованию президента Кыргызстана. Это вопросы, связанные со вступлением КР в ЕАЭС. Мы договорились по предложению президента России, его поддержал и президент Казахстана, что страны серьезным образом проработают вопросы, связанные с проблемами на границе КР и РК», - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

И добавил, что президента КР критиковать не за что. Он занял «приличную» позицию. «Народ Кыргызстана должен почувствовать, куда вступил и какую пользу имеет от ЕЭС. Думаю, после сегодняшнего заседания сдвиги будут солидные в пользу Кыргызстана. В частности, по поставкам продукции. До Нового года эти вопросы продвинут, и КР не пожалеет, что вступила в ЕАЭС», - заключил глава Беларуси.

Декабрьская сверка часов

Прошедший саммит стал для Кыргызстана первым, в котором он участвовал в качестве полноправного члена союза. Символично, что именно это заседание позволило нам отстоять жизненно важные вопросы. Теперь Кыргызстану, России и Казахстану вновь придется сесть за стол переговоров, чтобы открыть границы уже реально, а не виртуально.

Эксперты едины во мнении, что многими проблемами Кыргызстан обязан сам себе. Надо было открывать производства, ориентироваться на импорт, а не заниматься торговлей и импортом товаров в огромных объемах.



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«Для увеличения импорта стране нужна валюта. А она приходит в страну только в виде кредитов, грантов и денежных переводов. Кыргызстан больше покупает, чем продает. Это значит, что даже имеющиеся денежные поступления мы тратим на экономики других стран, а не свою. Если страна будет развивать экспорт, то это будет более надежным средством для притока валюты», - заявил журналистам начальник отдела платежного баланса и внешнего долга управления финансовой статистики и отчетности Национального банка КР Кубанычбек Кудабаев.

В декабре 2015 года в Москве состоится следующее заседание Высшего евразийского экономического совета. Тогда и станет ясно, смогли ли стороны реализовать достигнутые вчера договоренности. Чтобы стать успешной страной в составе ЕАЭС, Кыргызстану придется переформатировать всю систему экономики. Процесс нелегкий и небыстрый. Но одних наших потуг мало, чтобы достойно выйти на 180-миллионный рынок союза. Для этого нужна поддержка партнеров. Этому участникам ЕАЭС предстоит учиться, как и тому, что КР надо воспринимать как равноправного участника евразийской интеграции.

Фото аппарата президента КР и администрации президента РФ.