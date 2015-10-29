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Кыргызстан и Урал (Россия) имеют большой потенциал экономического сотрудничества

29/10/15 10:52, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

«Кыргызстан и Уральский регион России имеют достаточно большой потенциал взаимовыгодного экономического сотрудничества, и необходимо на местных уровнях решить вопрос доставки товаров», - сказал на бизнес-форуме, организованном Торгово-промышленной палатой КР, вице-президент Уральской ТПП Александр Макаров, возглавивший делегацию российских предпринимателей.

 

По его словам, Уральский регион - один из крупнейших производителей металла, леса, энергетического оборудования. «Из-за климатических условий нам выгодна поставка продуктов питания, легкой промышленности из Киргизии», - сказал Александр Макаров.

 

В форуме участвуют руководители и представители около 14 промышленных предприятий Свердловской области РФ.

URL: http://www.24.kg/sng/21773/

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