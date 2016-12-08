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Сборная Кыргызстана занимает 42-е место в мировом рейтинге футзала

8/12/16 09:21, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Сборная Кыргызстана занимает 42-е место в мировом рейтинге футзала. Об этом сообщает сайт futsalworldranking.be.

 

По данным на 8 декабря, в рейтинге 114 команд. Тройку лидеров составляют Бразилия (1916 очков), Испания (1893 очка) и Россия (1755 очков). На счету отечественной дружины 1063 очка.

 

Среди стран азиатского континента сборная КР занимает восьмое место. 

 

URL: http://www.24.kg/sport/41172/

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