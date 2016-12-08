Спортсмены из Кыргызстана выиграли две медали на международном турнире по рукопашному бою. Об этом сообщили узбекистанские СМИ.

По их данным, турнир проходит в городе Ташкенте. Участвуют около 300 бойцов из шести стран. В первый день медали разыгрывались в девяти весовых категориях. В весе 65 килограммов наш Азиз Сатыбалдиев занял высшую ступень пьедестала почета, а в категории 85 кг Данияр Абдибаев стал вторым.