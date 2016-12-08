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Спортсмены из Кыргызстана выиграли две медали на международном турнире по рукопашному бою

8/12/16 15:43, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Спортсмены из Кыргызстана выиграли две медали на международном турнире по рукопашному бою. Об этом сообщили узбекистанские СМИ.

 

По их данным, турнир проходит в городе Ташкенте. Участвуют около 300 бойцов из шести стран. В первый день медали разыгрывались в девяти весовых категориях. В весе 65 килограммов наш Азиз Сатыбалдиев занял высшую ступень пьедестала почета, а в категории 85 кг Данияр Абдибаев стал вторым.

 

URL: http://www.24.kg/sport/41223/

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