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Спортсмены из Кыргызстана выиграли две медали на международном турнире по рукопашному бою. Об этом сообщили узбекистанские СМИ.
По их данным, турнир проходит в городе Ташкенте. Участвуют около 300 бойцов из шести стран. В первый день медали разыгрывались в девяти весовых категориях. В весе 65 килограммов наш Азиз Сатыбалдиев занял высшую ступень пьедестала почета, а в категории 85 кг Данияр Абдибаев стал вторым.
URL: http://www.24.kg/sport/41223/