Сборная Чуйской области заняла первое место на спартакиаде «Ынтымак»

Сборная Чуйской области заняла первое место в медальном зачете спартакиады народа Кыргызстана «Ынтымак», завершившейся 8 декабря в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Как отмечается, в рамках спартакиады медали разыгрывались в четырех видах спорта. На турнире по мини-футболу тройку призеров составили команды из Нарынской, Таласской областей и Ассамблеи народа Кыргызстана (АНК). Состязания по волейболу выиграла команда Чуйской области. Вторыми стали представители Джалал-Абадской, третьими – Нарынской области.

В состязаниях по перетягиванию каната победила команда Нарынской области. На втором месте – Таласская область, на третьем – АНК. Также прошли состязания по легкой атлетике. В медальном зачете вслед за Чуйской областью финишировали команды Нарынской и Таласской областей.

Фото Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.