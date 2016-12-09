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Команда волейболистов из Кыргызстана выиграла кубок Анатолия Таранца

9/12/16 12:02, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Команда из Кыргызстана победила на XXII Международном волейбольном турнире на Кубок Анатолия Таранца, проходившем в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщают российские СМИ.

 

По их данным, за переходящий кубок соревнований боролись пять команд: многократный победитель турнира «Узон» из Петропавловска, елизовские «Сокол» и «Камчатаэронавигация», волейболисты коллективов «Регион» из Вилючинска и «Улар» из Бишкека.

 

Как отмечают организаторы, команда из КР участвует в турнире третий раз. 

URL: http://www.24.kg/sport/41270/

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