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Кыргызстанцы заняли пятое место на Кубке мира по греко-римской борьбе. Правда, с конца

10/12/16 09:37, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Команда из Кыргызстана выиграла один матч на клубном Кубке мира по греко-римской борьбе, проходящем в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщил сайт Объединенного мира борьбы.

 

По его данным, в состязаниях участвуют 16 команд из 14 стран. На предварительном этапе их разделили на четыре группы, и они сразились по круговой системе в формате «стенка на стенку».

 

Кыргызстанцы попали в группу С. В первом туре они были слабее иранцев – 0:8. Во втором с таким же счетом проиграли россиянам, а в третьем взяли верх над Польшей. Свои схватки выиграли Элмар Талантбек уулу, Бек Конурбаев, Бурго Бейшалиев и Узур Джузупбеков.

 

В плей-офф кыргызстанцы встретились с белорусами и уступили (1:7). В матче за 11-12 место отечественная дружина оказалась слабее команды США и завершила выступление.

URL: http://www.24.kg/sport/41315/

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