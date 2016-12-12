Сборная Кыргызстана заняла второе место на чемпионате мира среди студентов по самбо

Сборная КР заняла второе место на чемпионате мира среди студентов по самбо, завершившемся 11 декабря в Никосии (Кипр). Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, в заключительный день мирового первенства прошел командный турнир. В финальном поединке россияне оказались сильнее соперников из Кыргызстана. Третье место разделили самбисты из Литвы и Кипра.

Напомним, ранее в личном зачете наш Талгарбек Ажиканов завоевал «бронзу».