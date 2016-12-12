Прорыв: впервые с 2010 года кыргызстанец завоевал медаль на чемпионате мира по борьбе

Борец Эламан Догдурбек уулу завоевал «бронзу» на чемпионате мира, завершившемся 11 декабря в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщил сайт Объединенного мира борьбы.

По его данным, в рамках ЧМ разыграно шесть комплектов наград. На турнире по женской борьбе представительниц КР не было. В состязаниях по греко-римской борьбе в весе 71 килограмм Кайратбек Туголбаев уступил дважды и стал 16-м. В категории 80 кг Атабек Азисбеков проиграл в первом круге и занял 21-е место.

В состязаниях по вольной борьбе в весе 61 кг Адилет Маматаев проиграл две схватки и стал 22-м. В весе 70 кг Эламан Догдурбек уулу на старте уступил Нурлану Бекжанову (РК), затем одолел Жомбора Иствана Гульяса (Венгрия), Михаила Саву (Молдова) и Нобаеши Такоджиму (Япония) и занял третье место.

Отметим, считается, что греко-римская, вольная и женская борьба – ведущие виды спорта в КР. Так, на чемпионате Азии-2016 сборная КР выступила отлично, завоевав 10 наград. Однако на чемпионате мира (среди взрослых), где уровень участников в разы выше, кыргызстанцы не могли выиграть ни одной медали более шести лет. Эламан Догдурбек уулу нарушил тенденцию.