Кыргызстанцы стали чемпионами Азии по кулатуу эртаймаш. Об этом сообщили в Федерации WEF.

По их данным, континентальное первенство прошло накануне в Бишкеке. Участвовали представители пяти стран (КР, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана). В весовой категории 61 килограмм чемпионом Азии стал Эрдаулет Мардакбеков (РК), 66 кг – Маруфжон Мамаразиков, 93 кг – Камоль Казимов (оба из Узбекистана). В категории 57 кг победил Каныбек Бейшеев, 71 кг – Жаныбек уулу Каныбек, 77 кг – Арсен Чекиров, 84 кг – Нуралы уулу Алманбет (все из КР).