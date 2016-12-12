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Кыргызстанцы стали чемпионами Азии по кулатуу эртаймаш. Об этом сообщили в Федерации WEF.
По их данным, континентальное первенство прошло накануне в Бишкеке. Участвовали представители пяти стран (КР, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана). В весовой категории
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