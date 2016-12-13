Участники Кубка Бишкека по пауэрлифтингу обновили 16 рекордов Кыргызстана

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В Бишкеке прошел открытый турнир на кубок города по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и становой тяге (по версии WPC/AWPC). Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.
По их словам, в состязаниях участвовали около 140 атлетов из столицы и регионов КР, а также представители России и Таджикистана. Мужчины боролись за победу в нескольких возрастных группах: Open, «субъюниоры», «юниоры» и «мастера». На турнире по троеборью в категории Open в весе до
В становой тяге мужчины обновили девять рекордов КР. Отличились Петр Кучерявых (возрастная группа 24-39 лет, весовая категория
Среди женщин в состязаниях по троеборью и жиму лежа в своих весовых категориях первенствовали Светлана Ким, Любовь Малеева и Ирина Гузенко. В становой тяге лучшей стала Светлана Ким. «Девушки установили семь рекордов КР, - отметили в федерации. - В становой тяге в весовой категории до
URL: http://www.24.kg/sport/41503/