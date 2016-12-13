Участники Кубка Бишкека по пауэрлифтингу обновили 16 рекордов Кыргызстана

В Бишкеке прошел открытый турнир на кубок города по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и становой тяге (по версии WPC/AWPC). Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

По их словам, в состязаниях участвовали около 140 атлетов из столицы и регионов КР, а также представители России и Таджикистана. Мужчины боролись за победу в нескольких возрастных группах: Open, «субъюниоры», «юниоры» и «мастера». На турнире по троеборью в категории Open в весе до 56 килограммов лучшим стал Алишер Ахмедов, до 60 кг – Владимир Кобелев, 67,5 кг – Петр Кучерявых, 75 кг – Руслан Сахбетов, 82,5 кг – Алексей Копылов, 90 кг – Максим Раевский, 100 кг – Артур Любоконскис, 110 кг – Виталий Касьяненко, свыше 110 кг – Ульмас Мирзобабаев. На турнире по жиму лежа сильнейшими в своих весовых категориях стали Алишер Ахмедов, Владимир Кобелев, Бахтияр Садыков, Руслан Сахбетов, Заур Курданов, Хамид Сулуев, Александр Белимов, Артем Козырев и Ульмас Мирзобабаев. В номинации «становая тяга» в категории Open первое место занял Петр Кучерявых.

В становой тяге мужчины обновили девять рекордов КР. Отличились Петр Кучерявых (возрастная группа 24-39 лет, весовая категория 67,5 кг ) – 240 кг , Денис Бутов (13-18 лет, 75 кг ) – 185 кг , Артем Лазарев (19-23 года, 82,5 кг ) – 255 кг , Алексей Копылов (24-39 лет, 82,5 кг ) – 280 кг , Егор Черкасов (13-18 лет, 90 кг ) – 210 кг , Максим Раевский (19-23 года, 90 кг ) – 225 кг , Азамат Шаршенов (19-23 года, 100 кг ) – 180 кг , Артур Любоконскис (24-39 лет, 100 кг ) – 300 кг и Ульмас Мирзобабаев (24-39 лет, 125 кг ) – 270 кг .