Кыргызстанцы завоевали пять медалей на Кубке мира по борьбе алыш

Кыргызстанцы завоевали пять медалей на Кубке мира по борьбе на поясах - алыш. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По ее данным, соревнования завершились в городе Минске (Беларусь). Участвовали борцы из 17 стран. Кыргызстан представляли шесть спортсменов. В итоге наша сборная заняла первое общекомандное место. Второй стала команда Украины, третьей – Беларуси.

Как сообщается, медали разыгрывались в шести весовых категориях (по три у мужчин и у женщин). Отечественные спортсмены отличились в пяти, завоевав три «золота», «серебро» и «бронзу».

Первыми в своих категориях стали Казбек уулу Ирлан, Кайрат Маматзакиров и Мамарасул кызы Алтынай, второй – Дильдора Рахманова, третьим – Кадыр Келсинбеков.