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Кыргызстанцы завоевали пять медалей на Кубке мира по борьбе алыш

14/12/16 13:28, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанцы завоевали пять медалей на Кубке мира по борьбе на поясах - алыш. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

 

По ее данным, соревнования завершились в городе Минске (Беларусь). Участвовали борцы из 17 стран. Кыргызстан представляли шесть спортсменов. В итоге наша сборная заняла первое общекомандное место. Второй стала команда Украины, третьей – Беларуси.

 

Как сообщается, медали разыгрывались в шести весовых категориях (по три у мужчин и у женщин). Отечественные спортсмены отличились в пяти, завоевав три «золота», «серебро» и «бронзу».

 

Первыми в своих категориях стали Казбек уулу Ирлан, Кайрат Маматзакиров и Мамарасул кызы Алтынай, второй – Дильдора Рахманова, третьим – Кадыр Келсинбеков.

URL: http://www.24.kg/sport/41599/

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