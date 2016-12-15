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Команда Бишкека заняла второе место на Кубке мэра по футзалу

15/12/16 12:51, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке завершился турнир по футзалу в рамках Кубка мэра. Об этом сообщили в столичном спорткомитете.

 

По их словам, в состязаниях участвовали команды из КР и Казахстана. Первое место заняли представители Алматы, второе – бишкекчане, третье – карагандинцы. «Главные цели турнира – пропаганда здорового образа жизни, просмотр кандидатов в сборные КР и Бишкека, - отметили организаторы. – В настоящее время проходит турнир на Кубок мэра по баскетболу, где также участвуют команды из этих стран». 

 

URL: http://www.24.kg/sport/41668/

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