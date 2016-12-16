Дениса Петрашова признали лучшим пловцом Кыргызстана-2016

Денис Петрашов стал лучшим пловцом Кыргызстана 2016 года. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, сегодня в Бишкеке стартовали состязания на кубок страны по плаванию.

Перед их началом прошло награждение в номинации «лучший спортсмен года» среди пловцов. Согласно рейтингу им стал Денис Петрашов.

Для него этот сезон успешный. Весной он выполнил норматив мастера спорта международного класса, летом завоевал две медали на играх «Дети Азии», а на Олимпийских играх обновил рекорд Кыргызстана. Осенью показал достойный результат на чемпионате Азии.