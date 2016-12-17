В Федерации дзюдо Кыргызстана избрали нового президента

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Новым президентом Федерации дзюдо Кыргызстана избрали Жолдошбека Колбаева, ранее являвшегося ее вице-президентом. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации.
Как отмечается, сегодня в Бишкеке они провели конференцию. В повестке отчет о деятельности федерации за 2013-2016 годы, избрание нового президента на следующий Олимпийский цикл, чествование лучших спортсменов и тренеров по итогам 2016 года.
«Благодарю за оказанное доверие. Мы разработаем на новый Олимпийский цикл концепцию развития дзюдо и начнем работать», - сказал Жолдошбек Колбаев.
Ырысбек Мааткабылов, до этого возглавлявший федерацию дзюдо КР, получил звание почетного президента.
URL: http://www.24.kg/sport/41806/