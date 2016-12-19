Новогодние шары снукера

Новый год на носу, и кое-кто уже наряжает елку. У мастеров снукера свои заботы – определить сильнейших, которые в 2017 году будут представлять страну на международной арене.

Снукер в КР – один из самых молодых видов спорта. Причем во всех отношениях. Он и развивается относительно недавно, и играют в него в основном юноши. Да как! По-взрослому, с умом и смекалкой. Накануне они блеснули мастерством на чемпионате республики в Бишкеке.

В турнире участвовали 24 мастера кия. Среди них Искендер уулу Бостон, Кубанычбек Сагындыков, Калысхан Сагыналиев, Шаирбек Маматокторов и другие ведущие снукеристы республики.

Это в русском бильярде, развивающемся в основном на территории бывшего Союза, Кыргызстан в лидерах. В снукере, чья география намного шире, нам до этого далеко. Впрочем, прогресс виден невооруженным глазом. Если раньше снукер у нас воспринимали как экзотику и играли для развлечения, то теперь им занимаются профессионально с юности.

От русского бильярда снукер отличается не только цветом шаров, но и правилами. Не всегда игроки, которые сильны в первом виде, могут проявить себя во втором. К универсалам можно отнести чемпиона мира-2015 по динамичной пирамиде Дастана Лепшакова. На нынешнем чемпионате он играл задорно, делал удачные комбинации. Но до пьедестала почета не дотянул, разделив пятое-шестое место. Уж больно амбициозные попались соперники!

Много перспективных ребят среди тех, кому сейчас 16-20 лет. Через 5-10 лет они могут составить золотое поколение отечественного снукера. Разумеется, при соответствующей поддержке со стороны федерации, спонсоров и государства.

Автором лучшего брейка (82 очка подряд) на данном турнире стал 16-летний Сыймык Ураимов.

«Снукер - интересная тактическая игра. Занимаюсь ею 1,5 года, а до того полгода играл в русский бильярд, - рассказал он ИА «24.kg». – Узнал о снукере от своего близкого друга Каримберди уулу Мухаммеда, который позвал поиграть и рассказал правила. На сегодня в моем активе бронзовые медали на чемпионате и кубке Бишкека и «серебро» на первенстве СДЮШОР. Тренируюсь семь раз в неделю. Стремлюсь стать профессионалом – играть на том же уровне, что и Ронни О’Салливан, Марк Селби и Джон Хиггинс».

Подает надежды и Азамат Амираев. Ему всего 13 лет, а он уже твердо держит кий в руке и метко бьет в лузу. Смотрите отрывки его выступления. Не всякий взрослый игрок так хладнокровен!

Главная звезда – прошлогодний чемпион КР, 17-летний Каримберди уулу Мухаммед. В 2016-м он участвовал в трех чемпионатах мира – среди юношей, молодежи и взрослых. На одном из них установил рекорд КР, сделав сенчури-брейк (серию из ста очков подряд) – мастерский показатель. Благодаря Мухаммеду, мировая спортивная общественность об отечественном снукере заговорила с уважением.

«Впервые организовали состязания по снукеру мы в 2007-м. Серьезно начали развивать его в 2010-м, - вспоминает президент федерации данного вида спорта КР Константин Коробов. – На сегодня в Средней Азии мы в снукере лидеры. А из стран бывшего Союза, наверное, в тройке».

В будущем году наших снукеристов ждет еще больше интересных стартов. Один из них (чемпионат Азии), возможно, пройдет в Кыргызстане. Международная федерация, оценившая достижения отечественной, рассматривает такую возможность. Будут и зарубежные выезды – на ЧМ и Азиатские игры в закрытых помещениях.

В полуфиналах напряженной борьбы не получилось. Сыймык Ураимов одолел Искендер уулу Бостона – 4:0. Калысхан Сагыналиев с таким же счетом победил Каримберди уулу Мухаммеда. Зато финал выдался упорным: шесть часов провели у стола снукеристы! Они не стремились поразить лузу любой ценой – вели тактическую, позиционную борьбу, делали отыгрыши. Чуть сильнее оказался Сагыналиев, победивший со счетом 5:4.