Кубок Кыргызстана по плаванию: лучшие из лучших

Под конец года спортивные федерации традиционно подводят итоги. Пловцы сделали это в формате Кубка страны.

Соревнования прошли накануне в Бишкеке, собрав более ста спортсменов из КР, Казахстана и России. На старт вышли все звезды отечественного плавания, кроме Дарьи Талановой, которая на учебе в США.

Решающий заплыв на 100 метров брассом получился одним из самых захватывающих. В нем участвовали мощные Денис Петрашов, Султан Букеев и Кирилл Вайс. Первые двое отчаянно боролись за победу, хотя, формально, выступали в разных возрастных группах.

Дениса, кстати, по результатам сезона признали лучшим пловцом года. Ему всего 16, а он уже успел больше, чем многие атлеты за всю карьеру. Посетил массу стран, выиграл груду медалей, поучаствовал в Олимпийских играх. И ведь наверняка не раскрыл еще и половины своего потенциала. Важно, чтобы наставники направили его талант в нужное русло и сам он стремился к новым высотам.

- У вас почти каждый месяц старты. Не тяжело?

- Тяжеловато. Старты, сборы, старты, сборы, - сказал ИА «24.kg» Денис Петрашов. – А так год для меня прошел успешно - показал хорошие результаты. Хотя были и ужасные (в Европе перед Олимпиадой), но это были жертвы для хороших результатов.

Он добавил, что заканчивает 11-й класс. Куда попадет потом, еще решается. Возможно, будет тренироваться за границей, где лучше условия. Но выступать, конечно, продолжит за Кыргызстан.

Хорош не только Петрашов. Есть таланты и среди ребят постарше. Не первый год отменно выступает Станислав Карнаухов. Последнее время здорово прогрессирует Султан Букеев. На недавнем чемпионате мира, прошедшем в Канаде, в одном из заплывов он занял первое место и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Перед началом Кубка страны получил соответствующее удостоверение и значок из рук главы спортивного ведомства КР Каната Аманкулова.

Что интересно, Букеев специализируется на том же стиле плавания, что и Петрашов.

«На ЧМ в Канаде было круто! В предварительном заплыве на дистанции 100 метров брассом улучшил свой результат на две секунды и стал первым. Меня показали на главном экране. Первый раз такое было на таких больших соревнованиях! - признался ИА «24.kg» Султан Букеев. – До того у меня был застой в результатах. С тренером нашли ошибки и начали продвигаться. Конкуренции с Денисом только рад – результаты растут. Смотришь на соперника и говоришь: а чем я хуже? Надо соответствовать!»

Сезон-2016 для наших пловцов был необычайно насыщен. Следующий обещает быть таким же.

- Хороший сезон, мы довольны! – сказал ИА «24.kg» главный тренер сборной КР Евгений Петрашов. – Это был олимпийский год, и мы, как и планировали, завоевали две лицензии. Привезли много медалей с международных турниров. Основные старты 2017-го: чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, чемпионат Азии, Азиатские игры в закрытых помещениях и юношеская Азиада. Думаю, на всех выступим. Нам обещали финансирование в Госагентстве спорта, Дирекции по олимпийским видам и РСДЮШОР по водным видам спорта.

- «Дельфин», наконец, починили. Одной проблемой меньше?

- Да. Школа плавания заработала там – будет дополнительно готовиться резерв. Было бы шикарно, если бы однажды восстановили и 50-метровый бассейн Дворца спорта. Эта проблема по-прежнему актуальна.

Обладатель Кубка КР определялся по сумме очков, заработанных на трех дистанциях. В возрастной группе 2003 года рождения и младше среди мальчиков тройку лидеров составили Владимир Лифинцев, Вадим Таджибаев и Иван Пантелеев, среди девочек – Кристина Панасенко, Елизавета Рогожникова и Ульяна Куренкова. В категории 2000-2002 годы рождения среди юношей победил Денис Петрашов. На втором месте оказался Темирлан Каратаев, на третьем – Владислав Шулико. Среди девушек первенствовала Анжела Орленко, а Рушана Хамраева стала второй.

Среди мужчин пьедестал почета заняли Станислав Карнаухов, Султан Букеев и Кирилл Вайс, а среди женщин – Любовь Шевченко, Елизавета Таланова и Алима Бигазинова.