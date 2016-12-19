Кыргызстанец выиграл Кубок главы ДНР по смешанным боевым единоборствам

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Боец из Кыргызстана Немат Абдрашидов выиграл Кубок главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, прошедший накануне. Об этом сообщили российские СМИ.
По их данным, в финальном бою кыргызстанец, согласно единогласному решению судей, техническим нокаутом победил бойца из Бразилии Рамоса Адилсона.
В турнире участвовали спортсмены из России, Кыргызстана, Бразилии и ДНР.
URL: http://www.24.kg/sport/41840/