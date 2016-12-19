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На Иссык-Куле определились сильнейшие каратисты Кыргызстана

19/12/16 16:23, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В селе Бостери накануне прошел открытый чемпионат и первенство Кыргызстана по ашихара карате. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь Федерации кекушин будо-карате КР Николай Рагрин.

 

По его словам, в состязаниях участвовали спортсмены из Иссык-Кульской и Чуйской областей, Бишкека, а также из Таджикистана. Медали разыгрывались в 24 весовых и возрастных категориях.

 

В общекомандном зачете первое место заняли иссыккульцы, второе – бишкекчане.

 

В личном зачете в своих категориях сильнейшими стали Адиль Бекенов, Калыс уулу Айдар, Кылычбек уулу Дастан, Алмабек Тойчубеков, Асылбек кызы Томирис и Айгерим Кусембекова (все из Иссык-Кульской области).

 

Также победили Анатай Памиров, Александр Димидик, Игорь Никушин, Евгений Токсобаев, Батыр Медербеков, Артур Дубанаев и Айдын Махмудов (все из Бишкека).

 

 

URL: http://www.24.kg/sport/41868/

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