На Иссык-Куле определились сильнейшие каратисты Кыргызстана

В селе Бостери накануне прошел открытый чемпионат и первенство Кыргызстана по ашихара карате. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь Федерации кекушин будо-карате КР Николай Рагрин.

По его словам, в состязаниях участвовали спортсмены из Иссык-Кульской и Чуйской областей, Бишкека, а также из Таджикистана. Медали разыгрывались в 24 весовых и возрастных категориях.

В общекомандном зачете первое место заняли иссыккульцы, второе – бишкекчане.

В личном зачете в своих категориях сильнейшими стали Адиль Бекенов, Калыс уулу Айдар, Кылычбек уулу Дастан, Алмабек Тойчубеков, Асылбек кызы Томирис и Айгерим Кусембекова (все из Иссык-Кульской области).

Также победили Анатай Памиров, Александр Димидик, Игорь Никушин, Евгений Токсобаев, Батыр Медербеков, Артур Дубанаев и Айдын Махмудов (все из Бишкека).