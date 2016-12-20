Кыргызстанцы заняли второе место на международном турнире Baltic Grand Prix по танцам

Кыргызстанцы заняли второе место на международном турнире Baltic Grand Prix-2016 по спортивным танцам, прошедшем в городе Риге (Латвия). Об этом сообщила Федерация танцевального спорта КР.

Как отмечается, в категории WDSF International Open участвовали 59 дуэтов из более 20 стран. Отечественные спортсмены Артем Семеренко и Валерия Качалко завоевали «серебро».

Кроме того, в рамках турнира прошел чемпионат мира среди молодежи по латиноамериканской программе. КР представили две пары: Рустам Резванов и Анастасия Зуева стали 46-ми, а Кайрат Алгадаев и Елизавета Макарова – 59.