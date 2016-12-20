Антонина Шевченко заняла второе место на соревнованиях по стрельбе в Перу

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Антонина Шевченко заняла второе место на Кубке Перу по оборонной стрельбе из боевого пистолета, прошедшем в городе Лиме. Об этом сообщила Федерация тайского бокса Кыргызстана.
Как отмечается, Антонина соревновалась с мужчинами в классе Sharpshooter с 9-мм пистолетом Beretta 92 и завоевала серебряную медаль.
«Напомним, она выступает на турнирах по практической стрельбе с 2008-го и два года назад была чемпионкой Перу среди женщин по версии IPSC», - сказали в федерации.
URL: http://www.24.kg/sport/41952/