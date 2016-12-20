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Антонина Шевченко заняла второе место на соревнованиях по стрельбе в Перу
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Антонина Шевченко заняла второе место на соревнованиях по стрельбе в Перу

20/12/16 12:40, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Антонина Шевченко заняла второе место на Кубке Перу по оборонной стрельбе из боевого пистолета, прошедшем в городе Лиме. Об этом сообщила Федерация тайского бокса Кыргызстана.

 

Как отмечается, Антонина соревновалась с мужчинами в классе Sharpshooter с 9-мм пистолетом Beretta 92 и завоевала серебряную медаль.

 

«Напомним, она выступает на турнирах по практической стрельбе с 2008-го и два года назад была чемпионкой Перу среди женщин по версии IPSC», - сказали в федерации.

 

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URL: http://www.24.kg/sport/41952/

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