Антонина Шевченко заняла второе место на соревнованиях по стрельбе в Перу

Антонина Шевченко заняла второе место на Кубке Перу по оборонной стрельбе из боевого пистолета, прошедшем в городе Лиме. Об этом сообщила Федерация тайского бокса Кыргызстана.

Как отмечается, Антонина соревновалась с мужчинами в классе Sharpshooter с 9-мм пистолетом Beretta 92 и завоевала серебряную медаль.

«Напомним, она выступает на турнирах по практической стрельбе с 2008-го и два года назад была чемпионкой Перу среди женщин по версии IPSC», - сказали в федерации.